Jet francesi e britannici bombardano i depositi di armi dell' Isis in Siria

Aerei francesi e britannici hanno condotto un'operazione congiunta in Siria, colpendo una struttura sotterranea utilizzata dall’Isis per il deposito di armi. L’intervento mira a indebolire le capacità militari dello Stato islamico nella regione, contribuendo agli sforzi internazionali di sicurezza e stabilità. La missione si inserisce in un contesto di operazioni coordinate per contrastare le minacce terroristiche e garantire la sicurezza nella zona.

Aerei britannici e francesi hanno effettuato un attacco congiunto contro una struttura sotterranea in Siria, occupata dallo Stato islamico. Lo ha affermato il Ministero della Difesa del Regno Unito. Sono state utilizzate bombe guidate per colpire i tunnel di accesso al sito, nella regione montuosa vicino all'antica città di Palmira, nel centro del paese. "Le prime indicazioni indicano che l'obiettivo è stato colpito con successo", ha sottolineato Downing Street. Per bombardare l'obiettivo sono stati impiegati jet da combattimento Typhoon Fgr4, supportati da una petroliera Voyager. La struttura era probabilmente utilizzata per immagazzinare armi ed esplosivi e l'area circostante era priva di civili. 🔗 Leggi su Iltempo.it

