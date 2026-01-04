Jessie Diggins vince il Tour de Ski 2026 a Karoline Simpson-Larsen il Cermis
Nella ventesima edizione del Tour de Ski 2026, Jessie Diggins si aggiudica la vittoria, consolidando la sua posizione nella classifica generale. La gara del Cermis vede invece trionfare Karoline Simpson-Larsen, che con una prova aggressiva e senza riserve conclude con il tempo di 37’05”3. Entrambe hanno dimostrato grande determinazione in una delle competizioni più importanti dello sci di fondo internazionale.
Va a Jessie Diggins il Tour de Ski nella sua ventesima edizione. L’americana consolida il suo primato con il secondo posto nella scalata del Cermis, dove la vincitrice è la norvegese Karoline Simpson-Larsen, autrice di una prova tutta d’attacco e alla fine vincente senza sconti verso nessuna con il tempo di 37’05?3. Per lei è la seconda vittoria in un evento di Coppa del Mondo, dopo il successo di Davos nella 10 km a tecnica libera. Il podio del Tour de Ski lo completano l’austriaca Teresa Stadlober a 2’17?7 e la norvegese Heidi Weng (+2’31?6), che riesce in qualche modo a tenere dietro la svedese Ebba Andeon. 🔗 Leggi su Oasport.it
