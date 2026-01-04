Recentemente, Jannik Sinner ha condiviso un’interessante rivelazione su Laila, affermando che avrebbe visto Schumacher. Dal 2013, anno in cui Michael Schumacher ha subito un grave incidente sugli sci a Méribel, la famiglia ha mantenuto il massimo riserbo sulle sue condizioni di salute. Questa notizia suscita curiosità e interesse tra gli appassionati, mantenendo alta l’attenzione su uno dei casi più discussi nel mondo dello sport.

Dal dicembre 2013, quando Michael Schumacher subì un grave incidente sugli sci a Méribel, la famiglia dell'ex campione di Formula 1 ha imposto un silenzio assoluto sulle sue condizioni di salute. Nessun bollettino medico ufficiale, nessuna informazione pubblica: solo pochissimi intimi – come Jean Todt, Luca Badoer e la manager Sabine Kehm – hanno accesso alla sua residenza e alla sua vita privata.Secondo quanto riportato dal Daily Mail, tra le rarissime persone che hanno potuto incontrare Schumacher dopo l'incidente c'è anche Laila Hasanovic, modella danese e attuale compagna di Jannik Sinner. Prima di iniziare la relazione con il tennista italiano numero uno al mondo, Laila è stata fidanzata con Mick Schumacher, figlio di Michael. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, la rivelazione choc su Laila: "Ha visto Schumacher"

