Jännerrally | Wagner imbattibile nel gelo di Freistadt

Il Jännerrally di Freistadt si conferma un evento di rilievo nel calendario rallystico, con Wagner che si impone grazie a una guida precisa e costante. La gara si svolge tra neve e ghiaccio, mettendo alla prova le capacità degli equipaggi. La sua vittoria, arricchita dai punti della Power Stage, testimonia la sua solidità e competenza in condizioni impegnative, consolidando la sua posizione di leader nel rally.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.