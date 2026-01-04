Jännerrally | Wagner imbattibile nel gelo di Freistadt
Il Jännerrally di Freistadt si conferma un evento di rilievo nel calendario rallystico, con Wagner che si impone grazie a una guida precisa e costante. La gara si svolge tra neve e ghiaccio, mettendo alla prova le capacità degli equipaggi. La sua vittoria, arricchita dai punti della Power Stage, testimonia la sua solidità e competenza in condizioni impegnative, consolidando la sua posizione di leader nel rally.
Il campione austriaco domina la classica di Freistadt tra neve, ghiaccio ed errori degli avversari, gestendo la gara dall’inizio alla fine e conquistando anche i punti extra della Power Stage. Era uno dei nomi più accreditati alla vigilia e Simon Wagner non ha lasciato spazio a sorprese, conquistando il 39° Jännerrally, appuntamento storico di inizio . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Leggi anche: Austria – Freistadt inaugura la stagione 2026
