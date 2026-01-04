Iva sulla Tari e cassonetti ancora presenti in alcuni condomini Soresi Fdi vuole chiarimenti

Il sistema di tariffazione puntuale e l’applicazione dell’Iva sulla Tari stanno suscitando incertezza tra i condomini. In alcune realtà, persistono ancora cassonetti e l’aliquota Iva al 10% sembra essere stata adottata senza una previsione chiara. Soresi di Fdi richiede quindi chiarimenti ufficiali per comprendere le motivazioni e le modalità di questa applicazione, al fine di garantire trasparenza e corretta gestione delle tariffe.

«Il sistema di tariffazione puntuale sta creando nuove perplessità tra i cittadini. In questi giorni, infatti, sono emersi altri dubbi derivanti dalla sua applicazione "a macchie di leopardo" e dall'applicazione dell'Iva al 10%, prima non prevista». Cosi Sara Soresi, capogruppo di Fratelli.

