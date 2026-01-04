Italia-Svizzera oggi United Cup 2026 | orari singolari e doppio tv programma streaming
Oggi si disputa Italia-Svizzera, match valido per la United Cup 2026 di tennis, alla RAC Arena di Perth. Dopo la vittoria della Svizzera sulla Francia, l’Italia, testa di serie numero 3, affronta la Svizzera nel debutto del Girone C. L’incontro si svolge domenica 4 gennaio alle ore 10, con possibilità di seguire il programma e gli streaming su diversi canali, per una giornata dedicata al tennis internazionale.
Dopo la vittoria della Svizzera sulla Francia per 3-0, nel Girone C della United Cup 2026 di tennis, alla RAC Arena di Perth, è il giorno dell’esordio dell’ Italia, testa di serie numero 3, che sfiderà proprio la compagine elvetica oggi, domenica 4 gennaio, alle ore 10.00 italiane. Alle ore 10.00 italiane aprirà le danze il singolare femminile tra Jasmine Paolini e Belinda Bencic, poi a seguire si giocherà il singolare maschile tra Flavio Cobolli e Stan Wawrinka, infine nel doppio misto le coppie saranno formate da Sara ErraniAndrea Vavassori e da Belinda BencicStan Wawrinka. La diretta tv di Italia-Svizzera della United Cup 2026 di tennis sarà fruibile in chiaro su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su SuperTenniX e Tennis TV, infine la Diretta Live testuale del tie dell’Italia sarà assicurata da OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it
