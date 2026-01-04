Oggi, domenica 4 gennaio, si disputa l'incontro Italia-Svizzera nel girone C della United Cup 2026 di tennis, trasmesso in diretta streaming e TV. Dopo la vittoria della Svizzera sulla Francia, l’Italia, testa di serie numero 3, apre la sua partecipazione contro la squadra elvetica alle ore 10. Ecco tutte le informazioni sugli orari, il programma e le modalità di visione dell’evento.

Dopo la vittoria della Svizzera sulla Francia per 3-0, nel Girone C della United Cup 2026 di tennis, alla RAC Arena di Perth, è il giorno dell’esordio dell’ Italia, testa di serie numero 3, che sfiderà proprio la compagine elvetica oggi, domenica 4 gennaio, alle ore 10.00 italiane. LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-BENCIC DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-WAWRINKA (2° MATCH DALLE 10.00) LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO MISTO CON ERRANIVAVASSORI (3° MATCH DALLE 10.00) Alle ore 10.00 italiane aprirà le danze il singolare femminile tra Jasmine Paolini e Belinda Bencic, poi a seguire si giocherà il singolare maschile tra Flavio Cobolli e Stan Wawrinka, infine nel doppio misto le coppie saranno formate da Sara ErraniAndrea Vavassori e da Belinda BencicStan Wawrinka. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia-Svizzera oggi in tv, United Cup 2026: orari singolari e doppio, programma, streaming

