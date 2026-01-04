Italia-Svizzera oggi alla United Cup orario e dove vedere in TV e streaming le partite di Paolini e Cobolli

Oggi a Perth, Italia e Svizzera si incontrano nella prima giornata della United Cup 2026. La manifestazione inizia alle 10 con il match tra Paolini e Bencic, seguito da Cobolli contro Wawrinka e dal doppio finale. Ecco orario e modalità per seguire le partite in TV e streaming.

L'Italia affronta oggi a Perth la Svizzera nella prima partita della United Cup 2026. Si parte alle ore 10 con Paolini-Bencic, poi Cobolli-Wawrinka, infine il doppio. Diretta in chiaro su Supertennis.

United Cup, la Svizzera piega la Francia e ora sfiderà l’Italia. La Cina batte il Belgio in rimonta - Gli elvetici battono la Francia nella prima sfida del girone dell'Italia, primo confronto tra nazioni del girone dell'Italia alla Rac ... tuttosport.com

