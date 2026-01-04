Italia-Svizzera oggi alla United Cup orario e dove vedere in TV e streaming le partite di Paolini e Cobolli

Da fanpage.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Perth, Italia e Svizzera si incontrano nella prima giornata della United Cup 2026. La manifestazione inizia alle 10 con il match tra Paolini e Bencic, seguito da Cobolli contro Wawrinka e dal doppio finale. Ecco orario e modalità per seguire le partite in TV e streaming.

L'Italia affronta oggi a Perth la Svizzera nella prima partita della United Cup 2026. Si parte alle ore 10 con Paolini-Bencic, poi Cobolli-Wawrinka, infine il doppio. Diretta in chiaro su Supertennis. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Dove vedere in tv Paolini-Bencic, Italia-Svizzera United Cup 2026: orario, programma, streaming

Leggi anche: Dove vedere in tv Cobolli-Wawrinka, Italia-Svizzera United Cup 2026: orario, programma, streaming

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

LIVE Paolini-Bencic, Italia-Svizzera United Cup 2026 in DIRETTA: subito una sfida durissima; United Cup 2026, Italia-Svizzera: a che ora e dove vedere in diretta Paolini-Bencic e Cobolli-Wawrinka; United Cup su , le rivali dell'Italia: tutto sulla Svizzera; Tennis, United Cup 2026: Jasmine Paolini e Flavio Cobolli guidano il team Italia - La Svizzera batte la Francia, domenica la sfida con l'Italia.

Italia-Svizzera oggi, United Cup 2026: orari singolari e doppio, tv, programma, streaming - 0, nel Girone C della United Cup 2026 di tennis, alla RAC Arena di Perth, è il giorno dell'esordio ... oasport.it

italia svizzera oggi unitedLIVE Paolini-Bencic, Italia-Svizzera United Cup 2026 in DIRETTA: subito una sfida durissima - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jasmine ... oasport.it

italia svizzera oggi unitedUnited Cup, la Svizzera piega la Francia e ora sfiderà l’Italia. La Cina batte il Belgio in rimonta - Gli elvetici battono la Francia nella prima sfida del girone dell'Italia, primo confronto tra nazioni del girone dell'Italia alla Rac ... tuttosport.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.