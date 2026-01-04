Italia aggrappata al ripescaggio in United Cup | serve il 3-0 con la Francia E potrebbe non bastare…

L’Italia si gioca le chances di qualificazione alla United Cup con la sfida contro la Francia, richiedendo una vittoria per 3-0. Dopo la sconfitta nel debutto contro la Svizzera, la squadra deve affrontare questa prova decisiva in una competizione internazionale che si svolge in Australia. La qualificazione rimane incerta e dipende dall’esito di questa sfida, che potrebbe non essere sufficiente per mantenere vive le speranze azzurre.

L’Italia ha perso contro la Svizzera al debutto nella United Cup, la competizione per Nazionali miste che si sta disputando sul cemento di Perth e Sydney (Australi). Gli azzurri si sono inchinati per 2-1 contro gli elvetici: Jasmine Paolini ha ceduto in due set contro Belinda Bencic, Flavio Cobolli è riuscito ad avere la meglio su Stan Wawrinka al tie-break del terzo set dopo una maratona infinita, Andrea Vavassori e Sara Errani hanno ceduto al match tie-break contro Bencic e Paul nel doppio misto. Dopo il 3-0 rifilato ieri alla Francia, la Svizzera ha firmato la seconda affermazione in terra oceanica e ha matematicamente conquistato il primo posto nel gruppo C, qualificandosi così ai quarti di finale della kermesse. 🔗 Leggi su Oasport.it

