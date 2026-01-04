Israele vuole demolire un campo di calcio a Betlemme | Vogliono togliere ai bambini anche il diritto di giocare

Da fanpage.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campo di calcio nel campo profughi di Aida a Betlemme rischia di essere demolito, poiché Israele sostiene che non possiede i permessi necessari. Centinaia di bambini e bambine utilizzano regolarmente lo spazio per giocare e socializzare, ma questa decisione potrebbe privarli di un diritto fondamentale. La vicenda evidenzia le tensioni e le ripercussioni sulla vita quotidiana delle comunità locali, in particolare dei più giovani.

Il campo da calcio del campo profughi di Aida Camp rischia di essere distrutto. Ci giocano centinaia di bambini e bambine, ma per Israele non ci sono i permessi. L'appello a FIFA e UEFA per salvare il rettangolo di gioco. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Turbigo tende la mano ai giovani: un campo di calcio gratis per giocare

Leggi anche: Gaza, Unrwa: “Israele blocca gli aiuti e viola il diritto internazionale”. Oms: “4mila bambini in attesa di uscire per cure salvavita”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Israele intensifica le demolizioni in Cisgiordania nel contesto dell’espansione degli insediamenti illegali.

La sveglia di Sallusti - Se il Tg3 vuole eliminare Israele (almeno sul campo) - Altro che TeleMeloni, quello da Udine è stato un reportage dal fronte dell'antisemitismo. ilgiornale.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.