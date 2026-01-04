Israele vuole demolire un campo di calcio a Betlemme | Vogliono togliere ai bambini anche il diritto di giocare
Il campo di calcio nel campo profughi di Aida a Betlemme rischia di essere demolito, poiché Israele sostiene che non possiede i permessi necessari. Centinaia di bambini e bambine utilizzano regolarmente lo spazio per giocare e socializzare, ma questa decisione potrebbe privarli di un diritto fondamentale. La vicenda evidenzia le tensioni e le ripercussioni sulla vita quotidiana delle comunità locali, in particolare dei più giovani.
Il campo da calcio del campo profughi di Aida Camp rischia di essere distrutto. Ci giocano centinaia di bambini e bambine, ma per Israele non ci sono i permessi. L'appello a FIFA e UEFA per salvare il rettangolo di gioco. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Israele intensifica le demolizioni in Cisgiordania nel contesto dell’espansione degli insediamenti illegali.
