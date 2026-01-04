Israele vuole demolire un campo di calcio a Betlemme | Vogliono togliere ai bambini anche il diritto di giocare

Il campo di calcio nel campo profughi di Aida a Betlemme rischia di essere demolito, poiché Israele sostiene che non possiede i permessi necessari. Centinaia di bambini e bambine utilizzano regolarmente lo spazio per giocare e socializzare, ma questa decisione potrebbe privarli di un diritto fondamentale. La vicenda evidenzia le tensioni e le ripercussioni sulla vita quotidiana delle comunità locali, in particolare dei più giovani.

