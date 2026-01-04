Irpinia e Venezuela | cronaca di un’ansia sospesa

Irpinia e Venezuela, distanti geograficamente ma legate da storie e sentimenti condivisi, vivono un’atmosfera di incertezza e attesa. In paesi come Gesualdo, Santa Paolina e Grottaminarda, le comunità affrontano con rispetto e sobrietà le proprie preoccupazioni, consapevoli che, sebbene le distanze siano grandi, il legame umano resta un punto di riferimento fondamentale.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.