Irpinia e Venezuela | cronaca di un’ansia sospesa
Irpinia e Venezuela, distanti geograficamente ma legate da storie e sentimenti condivisi, vivono un’atmosfera di incertezza e attesa. In paesi come Gesualdo, Santa Paolina e Grottaminarda, le comunità affrontano con rispetto e sobrietà le proprie preoccupazioni, consapevoli che, sebbene le distanze siano grandi, il legame umano resta un punto di riferimento fondamentale.
Di questi tempi si dice che il mondo sia piccolo, eppure le distanze restano immense. A Gesualdo, Santa Paolina, Grottaminarda e in altri paesi dell’Irpinia si aggira un’ansia che nessun calendario o misura geografica può ridurre. La ragione è semplice: là, in Venezuela, qualcuno ha deciso che. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Venezuela, ore d’ansia per Alberto Trentini: il cooperante italiano è in carcere a Caracas
Leggi anche: Venezuela, ore d’ansia per Alberto Trentini: il cooperante italiano è in carcere a Caracas
Irpinia in tavola - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.