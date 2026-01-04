Iran manifestante usa un lanciafiamme contro gli agenti

In Iran proseguono le manifestazioni contro il regime degli Ayatollah, nate inizialmente per il aumento dei prezzi e le difficoltà economiche. Le proteste, cominciate il 28 dicembre a Teheran, coinvolgono diverse città e si manifestano attraverso diverse forme di dissenso. La situazione resta tesa, con episodi di violenza tra manifestanti e forze di sicurezza, evidenziando il malcontento diffuso nel paese.

Proteste in Iran, Trump: "Usa pronti a intervenire". Teheran risponde: "Stia attento" - Alta tensione tra Iran e Usa dopo che il presidente americano Donald Trump ha ventilato l'ipotesi di un intervento degli Stati Uniti in difesa dei manifestanti impegnati nelle proteste degli ultimi ... msn.com

Un manifestante nella città di Shiraz riduce in fiamme gli agenti del Basij dopo aver usato un lanciafiamme improvvisato. #iran #manifestanti #proteste x.com

Corriere della Sera. . Un video in circolazione sui social mostra un manifestante che, in segno di sfida, resta seduto in mezzo a una strada di Teheran, in Iran davanti alle forze di sicurezza a bordo di motociclette. La scena è stata filmata durante le proteste in c - facebook.com facebook

