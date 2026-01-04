Iran manifestante usa un lanciafiamme contro gli agenti

Da today.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Iran proseguono le manifestazioni contro il regime degli Ayatollah, nate inizialmente per il aumento dei prezzi e le difficoltà economiche. Le proteste, cominciate il 28 dicembre a Teheran, coinvolgono diverse città e si manifestano attraverso diverse forme di dissenso. La situazione resta tesa, con episodi di violenza tra manifestanti e forze di sicurezza, evidenziando il malcontento diffuso nel paese.

Continuano le proteste in Iran contro il regime degli Ayatollah. Il movimento, inizialmente legato al costo della vita, è iniziato il 28 dicembre scorso nella capitale Teheran. A distanza di otto giorni, il bilancio aggiornato è di 15 morti e quasi 600 arresti. Secondo l'Associazione per la. 🔗 Leggi su Today.it

iran manifestante usa un lanciafiamme contro gli agenti

© Today.it - Iran, manifestante usa un lanciafiamme contro gli agenti

Leggi anche: Usa, l'azione militare contro Maduro "è strategia per risorse petrolifere e togliere Russia, Cina, Iran da sfera occidentale": le indiscrezioni di agenti Usa

Leggi anche: Venezuela, Maduro chiede aiuto a Russia, Cina e Iran contro gli Usa

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Iran: manifestante usa lanciafiamme contro agenti sicurezza a Shiraz - video - Video circolati sui canali social mostrerebbero un manifestante che usa un lanciafiamme improvvisato contro i Basiji, forza ... agenzianova.com

iran manifestante usa lanciafiammeIran, Trump: “Pronti a intervenire per salvare manifestanti”/ Teheran a Usa: “Non oltrepassate linea rossa” - Iran nel caos tra proteste e disordini, Trump apre a un intervento Usa per "salvare" i manifestanti. ilsussidiario.net

iran manifestante usa lanciafiammeProteste in Iran, Trump: "Usa pronti a intervenire". Teheran risponde: "Stia attento" - Alta tensione tra Iran e Usa dopo che il presidente americano Donald Trump ha ventilato l'ipotesi di un intervento degli Stati Uniti in difesa dei manifestanti impegnati nelle proteste degli ultimi ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.