Iran manifestante usa un lanciafiamme contro gli agenti
In Iran proseguono le manifestazioni contro il regime degli Ayatollah, nate inizialmente per il aumento dei prezzi e le difficoltà economiche. Le proteste, cominciate il 28 dicembre a Teheran, coinvolgono diverse città e si manifestano attraverso diverse forme di dissenso. La situazione resta tesa, con episodi di violenza tra manifestanti e forze di sicurezza, evidenziando il malcontento diffuso nel paese.
Continuano le proteste in Iran contro il regime degli Ayatollah. Il movimento, inizialmente legato al costo della vita, è iniziato il 28 dicembre scorso nella capitale Teheran. A distanza di otto giorni, il bilancio aggiornato è di 15 morti e quasi 600 arresti. Secondo l'Associazione per la. 🔗 Leggi su Today.it
