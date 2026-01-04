Investito e ucciso a Sordio per una lite sul parcheggio | tensioni e minacce andavano avanti da 20 anni
A Sordio, nel Lodigiano, proseguono le indagini sull’omicidio di un uomo di 49 anni, avvenuto in seguito a una lite per un parcheggio. Le tensioni e le minacce tra le parti, protratte per oltre vent’anni, hanno culminato in un tragico episodio. I carabinieri continuano a raccogliere elementi per chiarire le dinamiche dell’accaduto, evidenziando come conflitti di lunga data possano sfociare in eventi drammatici.
Sordio (Lodi), 4 gennaio 2026 – Nuovi sviluppi investigativi sull’investimento mortale di Sordio. I carabinieri del nucleo investigativo di Lodi continuano gli accertamenti sull’ omicidio avvenuto a Sordio, nel Lodigiano, dove una disputa per i parcheggi, che sembra essersi protrattasi per oltre vent’anni, si è conclusa nel modo più drammatico: un uomo di 49 anni è stato i nvestito e ucciso. La vittima. Fatto che, secondo gli inquirenti, sarebbe avvenuto al termine dell’ennesimo violento confronto per alcuni posti auto contesi in via Turati. La vittima è Francesco Emanuele Conforti, imprenditore edile residente a Milano e domiciliato a Pavia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
