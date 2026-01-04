Un episodio grave ha scosso la tranquillità di Sordio, piccolo comune di Lodi. Dopo una lite, un investimento mortale ha sconvolto la comunità. Il sindaco si esprime con incredulità, sottolineando come, nonostante le denunce, un gesto così estremo fosse impensabile. La vicenda evidenzia le tensioni crescenti e la necessità di riflettere sulla sicurezza e il rispetto nel territorio.

SORDIO (Lodi) "Il nostro è un paese tranquillo, mi trovo a 800 chilometri per le ferie ma sono sconvolto. In tanti anni non è mai successo nulla di così eclatante". È uno sfogo carico di dolore quello del sindaco Salvatore Iesce all’indomani del doppio investimento di venerdì sera in via Turati costato la vita a Francesco Emanuele Conforti, 49 anni, imprenditore pavese e il ferimento di un 50enne di Sordio, già dimesso dall’ospedale. Una tragedia che ha profondamente scosso l’intera comunità. L’investitore, ora in carcere con l’accusa di omicidio volontario, ha 50 anni ed è tra i residenti. La corsa a piedi non è bastata a evitare il Range Rover che, secondo gli inquirenti, li stava inseguendo dopo una lite tra i tre avvenuta per motivi legati a danni alle auto parcheggiate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Investimento mortale dopo la lite. Lo sfogo incredulo del sindaco: "Denunce sì, ma era impensabile"

Leggi anche: ‘Papà non era solo lo zio di Laura Pausini, non li voglio al funerale’: lo sfogo dopo la tragedia sugli Stradelli Guelfi

Leggi anche: “Sono stato in coda per ore all’alba con il gelo per avere una delle borse omaggio del Black Friday. Dicevano che il valore minimo era di 100 euro, ma ecco cosa c’era davvero dentro”: lo sfogo del tiktoker è virale

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Investimento mortale dopo la lite. Lo sfogo incredulo del sindaco: Denunce sì, ma era impensabile; Scontro mortale su via Circondaria. Ci fu una lite prima dell’incidente. Identificato il secondo motociclista; Investito e ucciso, arrestato 52enne per omicidio volontario; Uomo di 49 anni investito e ucciso da un suv, la lite in strada per il parcheggio prima della tragedia: arrestato un 52enne per omicidio.

Investimento mortale dopo la lite. Lo sfogo incredulo del sindaco: "Denunce sì, ma era impensabile" - SORDIO (Lodi) "Il nostro è un paese tranquillo, mi trovo a 800 chilometri per le ferie ma sono sconvolto. msn.com