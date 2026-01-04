Investe l' amico mentre prova la moto che vuole comprare | morti due ragazzi in codice rosso l' altro passeggero

Un incidente stradale grave si è verificato a Mungivacca, vicino a Bari, nella mattina di domenica 4 gennaio. Due ragazzi di 17 e 18 anni hanno perso la vita dopo che, mentre provavano una moto, sono stati coinvolti in uno scontro con un veicolo. L’altro passeggero, in codice rosso, è stato trasportato in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità.

