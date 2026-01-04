Investe l' amico mentre prova la moto che vuole comprare | morti Andrea Liddi e Davide Capuozzo in codice rosso l' altro passeggero

Un grave incidente stradale a Bari, nella mattinata di domenica 4 gennaio 2026, ha causato la morte di due giovani, Andrea Liddi e Davide Capuozzo. L’incidente è avvenuto mentre uno dei ragazzi stava testando una moto con un amico, che è stato trasportato in codice rosso. La dinamica e le cause sono ancora in fase di accertamento.

Investe l'amico mentre prova la moto che vuole comprare: morti due ragazzi, in codice rosso l'altro passeggero - Tragedia alle porte di Bari: due giovani sono morti in un incidente stradale. msn.com

TRAGEDIA Investe l’amico mentre prova la moto che vuole comprare - L'episodio si è verificato dietro il mercato ortofrutticolo mai aperto su un tratto di strada che dovrebbe essere chiuso al traffico. statoquotidiano.it

