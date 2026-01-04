investe il rivale e altre quattro persone le immagini choc

Nella notte del 30 novembre a Sesto Fiorentino, un episodio di violenza ha coinvolto cinque persone, tra cui un rivale, fuori dal “D Rumba Club” in via Lama. L’evento ha visto l’uso di armi e immagini disturbanti, trasformando una serata di svago in una situazione di grave emergenza. La vicenda, ancora sotto indagine, ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale.

Firenze, 3 gennaio 2026 – Nella notte del 30 novembre, all’esterno del locale “D Rumba Club”, nella zona industriale di via Lama a Sesto Fiorentino, una serata di divertimento si è trasformata in un episodio di estrema violenza. Secondo la ricostruzione degli investigatori, una vecchia rivalità ha portato un peruviano di 28 anni ad attendere intenzionalmente il suo rivale fuori dalla discoteca. L’uomo si è messo alla guida della propria auto e ha accelerato volontariamente, investendo il rivale e altre quattro persone che si trovavano con lui. Dopo il primo impatto, avrebbe inserito la retromarcia e compiuto ulteriori manovre per colpire nuovamente le vittime, sfiorando conseguenze ancor più gravi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

