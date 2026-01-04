Intossicati al cenone di Capodanno sotto accusa il riso alla cantonese Quattro ancora ricoverati due gravi

Dopo il cenone di Capodanno, quattro giovani sono ancora ricoverati al reparto di emergenza del Misericordia di Grosseto, su otto che avevano accusato intossicazioni alimentari. La fonte del malessere sarebbe il riso alla cantonese consumato durante l’evento. Due di loro si trovano in condizioni gravi, mentre le indagini continuano per chiarire le cause dell’incidente.

Grosseto, 4 gennaio 2026 – Sono ancora quattro i giovani ricoverati al Misericordia degli otto che erano finiti in ospedale dopo il cenone di San Silvestro, in un agriturismo. Per un' intossicazione alimentare che in maniera più lieve avrebbe colpito anche altri ragazzi. Per due dei quattro rimasti al Misericordia, un ragazzo e una ragazza, è stato necessario il trasferimento dal pronto soccorso al reparto di malattie infettive, perché la loro condizione preoccupa. La grave intossicazione che li ha attaccati infatti sembra avere avuto conseguenze, ancora da valutare appieno, sul fegato. I medici, in queste ore, stanno valutando tutte le cure del caso per far uscire al più presto dall'incubo questi ragazzi.

Cenoni di Capodanno con intossicati ad Atessa, nel Pescarese e nell'Aquilano: Nas in azione - In diverse abitazioni dove si stava festeggiando, subito dopo la mezzanotte, dopo aver mangiato, sono comparsi nausea, vomito e forti disturbi intestinali. abruzzolive.tv

Intossicati al cenone di Capodanno, quasi tutti dimessi - initi negli ospedali di Chieti, Pescara e Popoli per presunta intossicazione da cibo dopo il cenone di San Silvestro, sono ... msn.com

Sono stati quasi tutti dimessi i sette componenti della famiglia di Cepagatti, rimasti intossicati durante il cenone di San Silvestro. Altri sono ancora sotto osservazione, ma in via di dimissione. Gli alimenti consumati durante il pasto, recuperati per essere analizz - facebook.com facebook

#Cenoni di #Capodanno con #intossicati ad #Atessa, nel #Pescarese e nell' #Aquilano: Nas in azione @_Carabinieri_ #abruzzo #cronaca #pescara #cepagatti #laquila #navelli x.com

