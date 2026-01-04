Inter Women Bugeja al miele | Ruberei la creatività in campo di Polli vi svelo la forza di questa squadra

Haley Bugeja, attaccante dell’Inter Women, ha condiviso le proprie impressioni durante il Matchday Programma in vista della partita contro Bologna. Nel corso dell’intervista, ha parlato della forza della squadra e dell’importanza della creatività in campo, sottolineando l’impegno e la determinazione delle giocatrici. Le sue parole offrono uno sguardo autentico sulla stagione e sulla mentalità che caratterizzano l’Inter Women.

Inter Women, la maltese Bugeja si lega ai colori nerazzurri per il prossimo triennio - L'ufficialità era già arrivata nelle scorse settimane d'oltreoceano, ma nella giornata di ieri è arrivata anche la nota dell'Inter Women sul tesseramento di Haley Bugeja dall'Orlando Pride. tuttomercatoweb.com

Inter Women, derby dominato. Finisce 5-1: straordinaria tripletta di Bugeja - Un trionfo da ricordare a lungo, una vittoria pesantissima in un derby dominato: l’Inter Women travolge il Milan 5- msn.com

Qualche scatto della nostra photoagency dell'Inter Women Il recap sul percorso delle lombarde in stagione nel primo commento - facebook.com facebook

Calendario Inter Women aggiornato: tutti i dettagli sui prossimi appuntamenti con le Nerazzurre bit.ly/453etmn x.com

