Inter Women Bugeja al miele | Ruberei la creatività in campo di Polli vi svelo la forza di questa squadra
Haley Bugeja, attaccante dell’Inter Women, ha condiviso le proprie impressioni durante il Matchday Programma in vista della partita contro Bologna. Nel corso dell’intervista, ha parlato della forza della squadra e dell’importanza della creatività in campo, sottolineando l’impegno e la determinazione delle giocatrici. Le sue parole offrono uno sguardo autentico sulla stagione e sulla mentalità che caratterizzano l’Inter Women.
Inter News 24 L’attaccante dell’Inter Women, Haley Bugeja, si è raccontata così nel Matchday Progeamme di oggi in occasione di Inter Bologna. Protagonista del Matchday Programme di oggi, in occasione di Inter Bologna, l’attaccante dell’ Inter Women, Haley Bugeja, ha parlato così. SFIDE – « Prima di una partita mi concentro ascoltando un po’ di musica, poi chiamo la mia famiglia e sono pronta. Quando scendo in campo mi sento carica al massimo perché so che c’è sempre qualcosa che posso fare, qualcosa da vincere e al mio fianco ci sono calciatrici che la pensano come me e mi danno energia ». SQUADRA – « La forza di questa squadra è l’unione. 🔗 Leggi su Internews24.com
