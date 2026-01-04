inter fra vetta e mercato la thula per volare in alto stretta finale su cancelo

L'Inter torna in campo questa sera alle 20:45 per affrontare il Bologna, con l'obiettivo di consolidare il primato in classifica. La partita rappresenta un'occasione importante per i nerazzurri di proseguire il percorso verso obiettivi stagionali ambiziosi, in un momento cruciale della stagione. Attesa anche per il possibile arrivo di Cancelo, che potrebbe rafforzare ulteriormente la rosa.

Prossima a un’ossessione bolognese, l’ Inter torna in campo questa sera (20,45) per difendere il primato contro chi gli è già costato due trofei. Cristian Chivu ritrova quel Bologna di cui sottolinea la parola "identità", con la necessità di riscattare il ko ai rigori in Supercoppa e rispondere alla nuova vittoria dei cugini in terra sarda. Una realtà di massima urgenza in campo, che non può tuttavia essere totalmente isolata come "hot topic" da un mercato che sta prendendo sempre più piede. "Preferisco parlare dei miei giocatori – prova l’arma della distrazione di massa il tecnico rumeno – di Luis Henrique, di Diouf, di Dumfries, di Darmian che tra poco rientra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

