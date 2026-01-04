Inter Bologna Zielinski ha trafitto Ravaglia con una gran conclusione sul primo palo! 1-0 Inter contro il Bologna

L'Inter si porta in vantaggio contro il Bologna grazie a Zielinski, che ha finalizzato con un preciso tiro sul primo palo, sfruttando l’assist di Lautaro Martínez. La partita, valida per il campionato di Serie A, si è conclusa con il gol del centrocampista nerazzurro, portando i nerazzurri in posizione favorevole. Un risultato importante per l’andamento della gara e per la classifica delle due squadre.

Inter News 24 Inter Bologna, Zielinski ha firmato l'1-0 con una gran conclusione sul primo palo, decisivo l'assist del capitano Lautaro Martínez. L'Inter trova il gol del vantaggio a pochi minuti dalla chiusura del primo tempo nella sfida contro il Bologna a San Siro. Al 39', i nerazzurri sbloccano il match grazie a Piotr Zielinski, centrocampista polacco di grande qualità tecnica e ottima capacità di inserimento, che capitalizza al meglio una giocata offensiva costruita con precisione. L'azione nasce da Lautaro Martínez, attaccante argentino classe 1997 e capitano dell'Inter, che serve con i tempi giusti il compagno di squadra al limite dell'area.

