Inter Bologna Thuram cala il tris a San Siro | colpo sotto porta su corner velenosissimo per Ravaglia

Durante la partita tra Inter e Bologna, Marcus Thuram ha segnato il suo terzo gol al 74’, contribuendo al risultato finale di 3-0. L’attaccante francese ha approfittato di un corner velenoso, indirizzando la palla sotto porta con una deviazione efficace. Questa rete ha consolidato la vittoria dei nerazzurri, evidenziando l’efficacia delle azioni da corner e la determinazione della squadra in questa fase della stagione.

di Dario Bartolucci Inter Bologna, i nerazzurri dilagano al 74’: Marcus Thuram firma il 3-0 con una deviazione letale sottorete! La spalla del francese vale il gol. L’Inter mette il punto esclamativo sulla gara di San Siro trovando il terzo gol contro il Bologna. Al 74’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, è Marcus Thuram a farsi trovare al posto giusto: colpo di spalla sotto porta e pallone alle spalle di Federico Ravaglia. Il Bologna crolla su palla inattiva e i nerazzurri, guidati da Cristian Chivu, capitalizzano la superiorità territoriale. Per Thuram, attaccante francese classe 1997, un gol da rapace d’area che certifica l’ottima serata offensiva dell’Inter e indirizza definitivamente il match sul 3-0. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Bologna, Thuram cala il tris a San Siro: colpo sotto porta su corner velenosissimo per Ravaglia Leggi anche: Inter Venezia LIVE 3-0: Thuram cala il tris, nerazzurri dominanti a San Siro! Leggi anche: Inter Como LIVE 2-0: Thuram raddoppia su corner! Lautaro spreca il tris Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Inter, Chivu: Pio è entrato bene. Vi spiego perché ho tolto Thuram; INTER - Chivu punta sulla coppia Lautaro-Thuram per la sfida con il Bologna. Inter-Bologna 1-0 al 45esimo, gran gol di Zielinski (rivitalizzato da Chivu) - L’Inter sblocca il match contro il Bologna al 39’: un’azione spettacolare tra Thuram, Lautaro e Zielinski. ilnapolista.it

Inter-Bologna, le formazioni ufficiali: Chivu sceglie Lautaro Martinez e Thuram, Italiano schiera Castro e Rowe. Orsolini in panchina - Sfida ad alta tensione nel posticipo della diciottesima giornata di Serie A tra Inter e Bologna. eurosport.it

Inter-Bologna 3-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: la chiude Thuram, felsinei spazzati via - Bologna di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

#Inter 3-0 #Bologna : Marcus Thuram! #InterBologna #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

Un aggettivo per questo primo tempo di Inter-Bologna - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.