Inter-Bologna Streaming Gratis | dove vedere la Serie A in diretta Live

Inter-Bologna, in programma il 4 gennaio alle 20:45 allo stadio San Siro, è una partita valida per la 18ª giornata di Serie A. Dopo la semifinale di Supercoppa Italiana, le due squadre si affrontano nuovamente con l’obiettivo di ottenere punti importanti per la classifica. Di seguito, le opzioni per seguire in diretta streaming gratis l'incontro, garantendo un modo semplice e legale per seguire la partita.

È arrivato il momento della resa dei conti: Inter e Bologna, dopo la semifinale di Supercoppa Italiana, si incontreranno tra le mura del San Siro a partire dalle ore 20:45 del 4 gennaio, con l’obiettivo di conquistare tre punti che potrebbero smuovere nuovamente la classifica di Serie A, arrivata ormai alla 18ª giornata. L’Inter, eliminata dai felsinei nella competizione giocata in Arabia, è pronta a prendersi la propria rivincita, sfatando il taboo delle ultime sfide contro il Bologna: nelle ultime cinque partite di campionato contro i rossoblù, infatti, i nerazzurri hanno vinto soltanto una volta, pareggiando due partite e perdendo le restanti due. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

