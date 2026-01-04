Inter Bologna probabile formazione dei nerazzurri | possibile cambio a centrocampo

L'Inter si prepara ad affrontare il Bologna questa sera a San Siro, con una possibile modifica in mediana. Cristian Chivu sta valutando la formazione più adatta, considerando eventuali cambiamenti a centrocampo. La partita rappresenta un’occasione importante per i nerazzurri di consolidare la propria posizione in classifica, mantenendo alta l’attenzione su scelte e strategie.

Inter Bologna probabile formazione. Cristian Chivu valuta la continuità per la sfida contro il Bologna in programma questa sera a San Siro. L’idea dell’allenatore nerazzurro è quella di confermare in blocco l’undici che ha battuto l’Atalanta a Bergamo, puntando sulle certezze emerse nell’ultima uscita. Secondo Sky Sport, l’unico vero nodo riguarda il centrocampo. Nel ballottaggio tra Piotr Zielinski e Henrikh Mkhitaryan, al momento sarebbe l’armeno leggermente avanti, anche se il polacco resta una candidatura forte dopo le ottime prestazioni delle ultime settimane. Sarebbe questo l’unico possibile cambio rispetto alla formazione vista contro la Dea. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Genoa Inter, Chivu valuta il turnover: Thuram può riposare a Marassi. La probabile formazione dei nerazzurri

Leggi anche: Inter Fiorentina, le scelte di Chivu sono ormai certe. La probabile formazione dei nerazzurri per domani sera

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Inter-Bologna, le probabili formazioni del match di Serie A; Serie A, oggi Inter-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla; Le probabili formazioni di Inter-Bologna (Serie A); Probabili formazioni Inter-Bologna: chi gioca titolare e le ultime su Acerbi, Thuram, Pio Esposito, Cambiaghi e Castro.

Inter Bologna, le probabili formazioni e dove vederla in tv. Italiano cerca l’impresa - Prima sfida di un trittico ad altissimo coefficiente di difficoltà" ... ilrestodelcarlino.it