Inter Bologna pagelle | Zielinski solido Lautaro migliore in campo

Le pagelle dell'Inter Bologna evidenziano una vittoria meritata per i nerazzurri di Cristian Chivu, grazie a una prestazione solida. Zielinski si distingue come elemento affidabile, mentre Lautaro Martinez si conferma il migliore in campo. Il Bologna, invece, ha mostrato alcune difficoltà offensive e fallosità che hanno influito sul risultato finale. Un confronto che evidenzia le differenze di approccio tra le due squadre in questa occasione.

Inter Bologna pagelle. I nerazzurri di Cristian Chivu vincono meritatamente contro un Bologna falloso e poco concreto. Zielinski la sblocca, Lautaro raddoppia da migliore in campo. Thuram la chiude al 75?. È di nuovo dell’Inter la vetta della classifica. Inter Bologna: le pagelle degli uomini di Chivu. Sommer 6- Non viene impiegato troppo, ma l’errore sul gol del 3-1 del Bologna è evidente. Bisseck 6 Neanche lui fa errori, è presente e copre bene la sua posizione. Akanji 6 Sempre ben posizionato, controlla la difesa e prova qualche inserimento. Bastoni 6.5 Cuore e anima. Non si risparmia mai, senza di lui la fascia di sinistra faticherebbe non poco. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Pagelle Atletico Inter 2-1: Zielinski il migliore. Lautaro spento Leggi anche: Pagelle Atalanta Inter, Lautaro migliore in campo per CdS. Gran voto anche per Chivu La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Atalanta-Inter, le pagelle: Zielinski inventa, Scamacca perde il match contro Akanji; Atalanta-Inter 0-1, le pagelle: Djimsiti scellerato, benissimo Akanji, Samardzic spreca; Inter capolista: la gioia di Chivu, Lautaro, Esposito e Zielinski Streaming | IT; Atalanta-Inter 0-1, le pagelle nerazzurre: Pio entra bene, Luis Henrique timido. Inter-Bologna 3-1, le pagelle: Lautaro Martinez superlativo (7,5), Zielinski da urlo (7). Barella ovunque (7), Chivu (7) in vetta - Bologna a San Siro si è concluso con la vittoria dei nerazzurri: 3- msn.com

