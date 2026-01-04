Inter-Bologna oggi in serie A | orario probabili formazioni e dove vederla
Oggi, 4 gennaio, si disputa Inter-Bologna, partita valida per la 18ª giornata di Serie A. L’incontro si svolge a San Siro, con inizio previsto alle ore stabilite. L’Inter, guidata da Cristian Chivu, punta a ottenere i tre punti per risalire la classifica, attualmente occupata dal Milan. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità per seguire la partita.
Torna in campo oggi 4 gennaio l'Inter di Cristian Chivu. I nerazzurri, per la 18esima giornata di serie A, ricevono il Bologna a San Siro e sono 'costretti' a vincere se vogliono riprendersi la vetta della classifica, momentaneamente occupata dal Milan. Ma i rossoblu di Italiano sono in salute e non scenderanno in campo solo per offrirsi come vittime sacrificali della corazzata guidata da Lautaro Martinez. Chivu: "Bologna ha identità chiara, sarà gara difficile". "Il Bologna ha una identità chiara. E nelle cose semplici riesce sempre a metterti in difficoltà. Hanno giocatori che possono metterti in difficoltà.
Gli ultimi precedenti tra Inter e Bologna Per anni non c’è praticamente stata partita: l’Inter ha dominato la sfida, costruendo una tradizione nettamente favorevole. Questo fino ai due clamorosi 6-1 a San Siro arrivati nel 2021 e nel 2022, fotografie di un c - facebook.com facebook
