Inter-Bologna oggi in serie A | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi, 4 gennaio, si disputa Inter-Bologna, partita valida per la 18ª giornata di Serie A. L’incontro si svolge a San Siro, con inizio previsto alle ore stabilite. L’Inter, guidata da Cristian Chivu, punta a ottenere i tre punti per risalire la classifica, attualmente occupata dal Milan. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità per seguire la partita.

Torna in campo oggi 4 gennaio l’Inter di Cristian Chivu. I nerazzurri, per la 18esima giornata di serie A, ricevono il Bologna a San Siro e sono ‘costretti’ a vincere se vogliono riprendersi la vetta della classifica, momentaneamente occupata dal Milan. Ma i rossoblu di Italiano sono in salute e non scenderanno in campo solo per offrirsi come vittime sacrificali della corazzata guidata da Lautaro Martinez. Chivu: “Bologna ha identità chiara, sarà gara difficile”. “Il Bologna ha una identità chiara. E nelle cose semplici riesce sempre a metterti in difficoltà. Hanno giocatori che possono metterti in difficoltà. 🔗 Leggi su Lapresse.it

