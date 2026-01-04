L'Inter torna in campo questa sera a San Siro contro il Bologna, segnando la ripresa del campionato nel 2026. Dopo quasi un mese, i nerazzurri cercano continuità in un match importante, in un contesto di primato in classifica. Di seguito, alcuni numeri e curiosità sulla sfida, in attesa di analizzare le strategie e le statistiche che caratterizzeranno questa partita.

Inter News 24 Inter Bologna, il 2026 dei nerazzurri riparte dal Meazza: primato in classifica, ritorno davanti ai tifosi dopo quasi un mese. L’Inter è pronta ad aprire il nuovo anno calcistico davanti al proprio pubblico. Alle 20:45, a San Siro, i nerazzurri ospitano il Bologna nella 18ª giornata di campionato, tornando a giocare in casa dopo quasi un mese. Un appuntamento significativo per la squadra guidata da Cristian Chivu, allenatore romeno che ha saputo dare equilibrio e continuità di rendimento al gruppo. I nerazzurri arrivano alla sfida occupando la prima posizione in classifica. Il percorso fin qui è stato estremamente positivo: 36 punti conquistati nelle prime 16 partite disputate, un bottino che certifica la solidità del cammino interista e la capacità di gestire le diverse fasi della stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Bologna, numeri e curiosità verso la sfida di San Siro di questa sera contro la squadra di Italiano

Leggi anche: Inter Liverpool, questa sera a San Siro c’è la sfida tra due grandi attacchi: il confronto

Leggi anche: Inter Bologna, ultimi biglietti in vendita per la sfida di San Siro, si viaggia verso il primo sold out del 2026

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Inter-Bologna, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le formazioni - I nerazzurri di Chivu contendono ai rossoblù di Italiano la18ª giornata di campionato. tuttosport.com