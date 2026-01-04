Inter Bologna Marotta nel prepartita | Cancelo? Siamo in fase di negoziazione

Nel pre partita della 18ª giornata di Serie A tra Inter e Bologna, Giuseppe Marotta ha commentato la situazione di mercato, menzionando che la trattativa per Cancelo è ancora in corso. Il dirigente nerazzurro ha confermato che si trova in fase di negoziazione, senza fornire ulteriori dettagli. La sfida si avvicina, con i tifosi che attendono aggiornamenti sulla possibile operazione di mercato.

Giuseppe Marotta. Il Presidente ha parlato di mercato nel pre match della 18esima giornata di Serie A, che vedrà scontrarsi l’Inter al Bologna. Su Cancelo è stato chiaro: “Ha un contratto molto oneroso che nessuna squadra italiana sarebbe in grado di affrontare. È una situazione particolare, valuteremo diverse opzioni, anche un eventuale scambio. Quando entreremo nella negoziazione in modo più concreto, vedremo. Dobbiamo comunque mettere al sicuro la fascia destra, che risente di una mancanza importante come quella di Dumfries. Sarà fuori ancora per un paio di mesi. Stiamo approfondendo il mercato, siamo ancora in una fase di valutazione”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

