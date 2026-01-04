Inter Bologna LIVE | cronaca risultato e tabellino del match

Segui con noi la diretta di Inter Bologna, in programma alle 20:45 a San Siro, valida per il 18° turno della Serie A 2025/26. Ti offriremo cronaca, risultato e tabellino aggiornato del match, per rimanere sempre informato sull’andamento della partita. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di calcio e tifosi delle due squadre.

di Dario Bartolucci Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Bologna, match valevole per il 18° turno della Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Bologna, partita valida per la 18^ giornata del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal successo per 0 ad 1 contro l'Atalanta, sono chiamati a rispondere alle vittorie di Milan e Napoli per riprendersi la vetta della classifica. I rossoblù, però, sono la bestia nera dei nerazzurri nelle ultime stagioni: l'ultimo incontro, in semifinale di Supercoppa Italiana a Riad, è stato vinto dai ragazzi di Italiano ai calci di rigore.

