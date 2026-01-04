Alle 20:45 si gioca a San Siro Inter Bologna, incontro valido per il 18° turno della Serie A 2025/26. Durante il match, Heggen e Ravaglia si sono distinti per interventi decisivi, impedendo a Lautaro di segnare il possibile 3-0. Segui con noi gli sviluppi in tempo reale di questa sfida, che promette emozioni e spunti interessanti per il proseguo del campionato.

di Dario Bartolucci Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Bologna, match valevole per il 18° turno della Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Bologna, partita valida per la 18^ giornata del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal successo per 0 ad 1 contro l’Atalanta, sono chiamati a rispondere alle vittorie di Milan e Napoli per riprendersi la vetta della classifica. I rossoblù, però, sono la bestia nera dei nerazzurri nelle ultime stagioni: l’ultimo incontro, in semifinale di Supercoppa Italiana a Riad, è stato vinto dai ragazzi di Italiano ai calci di rigore. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Bologna LIVE 2-0: salvataggio di Heggen e di Ravaglia sul possibile 3-0 di Lautaro!

Leggi anche: Inter Bologna LIVE 0-0: dopo lo spavento iniziale Lautaro spaventa Ravaglia con una gran conclusione!

Leggi anche: Inter Bologna, Zielinski ha trafitto Ravaglia con una gran conclusione sul primo palo! 1-0 Inter contro il Bologna

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Inter - Bologna in Diretta Streaming | IT; Inter-Bologna: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Inter Bologna, Chivu: 'Le frecciate non hanno peso su di me. Cancelo? Parlo dei miei giocatori'; Inter-Bologna, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni.

Inter-Bologna 2-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: raddoppio di Lautaro a inizio secondo tempo - Bologna di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it