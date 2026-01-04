Inter Bologna LIVE 2-0 | raddoppio di Lautaro Martinez a pochi minuti dalla ripresa!
L'Inter Bologna si conclude con un risultato di 2-0, grazie al raddoppio di Lautaro Martinez a pochi minuti dalla ripresa. La partita, valida per il 18° turno della Serie A 2025/26, si è giocata questa sera a San Siro. Segui il live dell'incontro con aggiornamenti in tempo reale e tutte le informazioni sulla partita.
di Dario Bartolucci Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Bologna, match valevole per il 18° turno della Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Bologna, partita valida per la 18^ giornata del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal successo per 0 ad 1 contro l’Atalanta, sono chiamati a rispondere alle vittorie di Milan e Napoli per riprendersi la vetta della classifica. I rossoblù, però, sono la bestia nera dei nerazzurri nelle ultime stagioni: l’ultimo incontro, in semifinale di Supercoppa Italiana a Riad, è stato vinto dai ragazzi di Italiano ai calci di rigore. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Inter-Milan, Lautaro Martinez graziato: è bufera dopo pochi minuti
Leggi anche: Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Inter avanti dopo 3 minuti contro la Lazio, a segno Lautaro Martinez
Inter - Bologna in Diretta Streaming | IT; Inter-Bologna: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Inter Bologna, Chivu: 'Le frecciate non hanno peso su di me. Cancelo? Parlo dei miei giocatori'; Dove vedere Inter-Bologna in tv e streaming: canale, orario, formazioni.
Inter-Bologna, il risultato in diretta LIVE - Il Bologna ha segnato in ciascuna delle ultime 14 trasferte di Serie A contro l'Inter; solo una squadra nella storia della competizione ha trovato la rete in almeno 15 gare esterne di fila contro i ... sport.sky.it
LIVE Inter-Bologna 1-0 Serie A 2025/2026: Inter spreca, Bologna assente - Bologna: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it
DIRETTA ONLINE - Serie A, Inter-Bologna 1-0: live report, formazioni e dettagli - Ecco report, formazioni, statistiche, precedenti, dettagli, cronaca e curiosità. napolimagazine.com
Serie A, Inter-Bologna 1-0 dopo i primi 45ì: nerazzurri impegnati a tornare in vetta Verona-Torino 0-3, Fiorentina-Cremonese 1-0, Lazio-Napoli 0-2 Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/01/calcio-serie-a-giornata-18-part - facebook.com facebook
#Inter 1-0 #Bologna : Piotr Zielinski! #InterBologna #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.