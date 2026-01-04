Inter Bologna LIVE 2-0 | raddoppio di Lautaro Martinez a pochi minuti dalla ripresa poi traversa da posizione vantaggiosa!

Alle ore 20:45 di questa sera, si disputa a San Siro il match tra Inter e Bologna, valido per il 18° turno della Serie A 2025/26. La partita, seguita in tempo reale, vede l’Inter in vantaggio 2-0 grazie a Lautaro Martinez, che ha segnato il secondo gol poco prima della ripresa. Restate con noi per aggiornamenti e analisi sullo svolgimento dell'incontro.

di Dario Bartolucci Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Bologna, match valevole per il 18° turno della Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Bologna, partita valida per la 18^ giornata del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal successo per 0 ad 1 contro l’Atalanta, sono chiamati a rispondere alle vittorie di Milan e Napoli per riprendersi la vetta della classifica. I rossoblù, però, sono la bestia nera dei nerazzurri nelle ultime stagioni: l’ultimo incontro, in semifinale di Supercoppa Italiana a Riad, è stato vinto dai ragazzi di Italiano ai calci di rigore. 🔗 Leggi su Internews24.com

