Alle 20:45 si gioca Inter Bologna, validi per il 18° turno della Serie A 2025/26, allo stadio di San Siro. Dopo la prima frazione, i nerazzurri sono in vantaggio per 1-0 grazie a una rete di Zielinski a sei minuti dal termine. Segui con noi l’andamento della partita in tempo reale, con aggiornamenti sulla situazione in campo e sui risultati.

di Dario Bartolucci Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Bologna, match valevole per il 18° turno della Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Bologna, partita valida per la 18^ giornata del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal successo per 0 ad 1 contro l’Atalanta, sono chiamati a rispondere alle vittorie di Milan e Napoli per riprendersi la vetta della classifica. I rossoblù, però, sono la bestia nera dei nerazzurri nelle ultime stagioni: l’ultimo incontro, in semifinale di Supercoppa Italiana a Riad, è stato vinto dai ragazzi di Italiano ai calci di rigore. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Bologna LIVE 1-0: termina la prima frazione con i nerazzurri in vantaggio per la rete di Zielinski a 6 minuti dal duplice fischio

