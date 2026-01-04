Alle ore 20:45, allo Stadio San Siro, si svolge Inter Bologna, partita valida per il 18° turno della Serie A 2025/26. Segui con noi l'andamento del match, che si è concluso con un risultato di 0-0. Durante la partita, un'occasione importante per l'Inter è stata neutralizzata da Heggem, che ha chiuso il passaggio decisivo a Thuram. Restate aggiornati per tutti gli sviluppi in tempo reale.

di Dario Bartolucci Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Bologna, match valevole per il 18° turno della Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Bologna, partita valida per la 18^ giornata del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal successo per 0 ad 1 contro l’Atalanta, sono chiamati a rispondere alle vittorie di Milan e Napoli per riprendersi la vetta della classifica. I rossoblù, però, sono la bestia nera dei nerazzurri nelle ultime stagioni: l’ultimo incontro, in semifinale di Supercoppa Italiana a Riad, è stato vinto dai ragazzi di Italiano ai calci di rigore. 🔗 Leggi su Internews24.com

Inter Bologna LIVE 0-0: occasione Inter con Heggem che chiude il passaggio decisivo a Thuram

Inter-Bologna, il risultato in diretta LIVE - Il Bologna ha segnato in ciascuna delle ultime 14 trasferte di Serie A contro l'Inter; solo una squadra nella storia della competizione ha trovato la rete in almeno 15 gare esterne di fila contro i ... sport.sky.it