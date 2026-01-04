Alle 20:45 a San Siro si disputa Inter Bologna, valida per il 18° turno di Serie A 2025/26. Dopo un avvio intenso, la partita rimane sullo 0-0, con Lautaro che, dopo lo spavento iniziale, mette paura a Ravaglia con una conclusione significativa. Segui l’evento in tempo reale con noi per aggiornamenti e analisi sulla partita.

di Dario Bartolucci Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Bologna, match valevole per il 18° turno della Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Bologna, partita valida per la 18^ giornata del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal successo per 0 ad 1 contro l’Atalanta, sono chiamati a rispondere alle vittorie di Milan e Napoli per riprendersi la vetta della classifica. I rossoblù, però, sono la bestia nera dei nerazzurri nelle ultime stagioni: l’ultimo incontro, in semifinale di Supercoppa Italiana a Riad, è stato vinto dai ragazzi di Italiano ai calci di rigore. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Bologna LIVE 0-0: dopo lo spavento iniziale Lautaro spaventa Ravaglia con una gran conclusione!

