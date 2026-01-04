Inter Bologna Lautaro raddoppia sugli sviluppi di un contrasto aereo | colpo di testa vincente e quota 10 gol!

Lautaro Martínez segna il suo decimo gol stagionale nel match tra Inter e Bologna, portando i nerazzurri sul 2-0. L’attaccante argentino ha trovato la rete con un colpo di testa su assist di Hakan Çalhanoglu, aumentando il vantaggio della squadra all’inizio della ripresa. Un risultato importante per l’Inter, che prosegue la sua corsa in campionato.

Inter News 24 Inter Bologna, i nerazzurri allungano a inizio ripresa: Lautaro Martínez firma il 2-0 con uno stacco imperioso su assist di Hakan Çalhano?lu. L’Inter parte forte nella ripresa e trova subito il raddoppio contro il Bologna. Al 49’, è Lautaro Martínez a colpire: terzo tempo perfetto e colpo di testa preciso che non lascia scampo alla difesa rossoblù. Decisivo l’assist di Hakan Çalhano?lu, che pennella un cross ideale per il capitano nerazzurro. Per Lautaro, attaccante argentino classe 1997 e leader tecnico della squadra di Cristian Chivu, si tratta della quinta rete consecutiva con la maglia nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com

