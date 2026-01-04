Inter Bologna l’arma di Chivu può essere Dimarco E quel precedente…

Inter Bologna rappresenta una sfida importante per i nerazzurri, con Federico Dimarco che potrebbe essere una delle armi principali di mister Chivu. La sua versatilità e affidabilità possono fare la differenza in campo, evidenziando l'importanza di questa figura nel contesto della partita. Ricordiamo inoltre un precedente che può influenzare le strategie e le scelte tecniche, rendendo questa sfida ancora più interessante da seguire.

Inter News 24 Inter Bologna, l’arma in più di mister Chivu può essere Federico Dimarco. Vediamo il perché e ricordiamoci di quel precedente.. Il big match di questa sera a San Siro tra Inter e Bologna mette sotto la luce dei riflettori uno dei protagonisti più brillanti del campionato: Federico Dimarco. L’esterno sinistro azzurro, milanese purosangue e cuore nerazzurro, ha un legame statistico particolare con la squadra emiliana. Nonostante una carriera già ricca di successi, Dimarco ha messo a segno una sola doppietta in Serie A, e il destino ha voluto che accadesse proprio contro i rossoblù. 🔗 Leggi su Internews24.com

