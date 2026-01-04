Inter-Bologna | la rivincita in Supercoppa il fattore San Siro potrebbe essere decisivo

Inter e Bologna si affrontano in una sfida di Supercoppa, con il San Siro che potrebbe fare la differenza. La partita rappresenta un’occasione di rivincita e attenzione alle dinamiche di campo e ambiente. La presenza del pubblico e il fattore casa sono elementi che potrebbero influenzare l’andamento della gara, rendendo questa sfida un appuntamento importante nel calendario stagionale.

Una partita che profuma di rivincita, un palcoscenico che amplifica ogni respiro: se la Supercoppa passerà da San Siro, l'onda emotiva e tecnica potrebbe piegare gli equilibri. Inter e Bologna si ritrovano, memoria fresca e presente acceso, tra fame, automatismi e la voce di uno stadio che non conosce mezze misure. Inter e Bologna arrivano con umori diversi. L' Inter ha infilato una striscia di quattro vittorie in Serie A. Il Bologna viene da un pareggio con il Sassuolo. Due traiettorie che non raccontano tutto, ma dicono già abbastanza sul ritmo attuale. Il resto lo faranno scelte, dettagli, tempo effettivo.

Gli ultimi precedenti tra Inter e Bologna Per anni non c’è praticamente stata partita: l’Inter ha dominato la sfida, costruendo una tradizione nettamente favorevole. Questo fino ai due clamorosi 6-1 a San Siro arrivati nel 2021 e nel 2022, fotografie di un c - facebook.com facebook

