Inter Bologna incubo rossoblù | Chivu sfida la bestia nera nel primo match del 2026

L’Inter torna in campo nel 2026 affrontando il Bologna, una squadra contro cui spesso ha incontrato difficoltà. La sfida rappresenta il primo impegno ufficiale dell’anno e vedrà Chivu, nuovo allenatore, impegnato a invertire il trend negativo contro i rossoblù. Un’occasione importante per i nerazzurri di migliorare il proprio cammino e iniziare il nuovo anno con determinazione.

L'incrocio che è già costato 2 scudetti ai nerazzurri. Il 2026 della Beneamata si apre con una sfida ricca di insidie e fantasmi del passato. L'Inter accoglie a San Siro il Bologna, compagine guidata dall'eclettico allenatore Vincenzo Italiano, che negli ultimi anni ha assunto le sembianze di una vera e propria "bestia nera". Come evidenziato dall'analisi odierna del Corriere dello Sport, l'incrocio con i felsinei evoca ricordi decisamente dolorosi per l'ambiente milanese. I nerazzurri, oggi allenati da Cristian Chivu, hanno spesso pagato dazio contro gli emiliani, perdendo punti cruciali che sono costati caro nelle volate Scudetto perse contro il Milan nel 2022 e contro il Napoli nella scorsa stagione.

