Inter Bologna incubo rossoblù | Chivu sfida la bestia nera nel primo match del 2026
L’Inter torna in campo nel 2026 affrontando il Bologna, una squadra contro cui spesso ha incontrato difficoltà. La sfida rappresenta il primo impegno ufficiale dell’anno e vedrà Chivu, nuovo allenatore, impegnato a invertire il trend negativo contro i rossoblù. Un’occasione importante per i nerazzurri di migliorare il proprio cammino e iniziare il nuovo anno con determinazione.
Inter News 24 . L’incrocio che è già costato 2 scudetti ai nerazzurri. Il 2026 della Beneamata si apre con una sfida ricca di insidie e fantasmi del passato. L’Inter accoglie a San Siro il Bologna, compagine guidata dall’eclettico allenatore Vincenzo Italiano, che negli ultimi anni ha assunto le sembianze di una vera e propria “bestia nera”. Come evidenziato dall’analisi odierna del Corriere dello Sport, l’incrocio con i felsinei evoca ricordi decisamente dolorosi per l’ambiente milanese. I nerazzurri, oggi allenati da Cristian Chivu, hanno spesso pagato dazio contro gli emiliani, perdendo punti cruciali che sono costati caro nelle volate Scudetto perse contro il Milan nel 2022 e contro il Napoli nella scorsa stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com
Supercoppa Italiana, il Bologna batte 4-3 ai rigori l’Inter: è in finale contro il Napoli - Sarà tra Bologna e Napoli la finale della 38esima edizione della Supercoppa Italiana. tg24.sky.it
Supercoppa, rigori da incubo. La Gazzetta dello Sport in apertura: "Solita Inter, Bologna ride" - "Solita Inter, Bologna ride" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura in merito alla sconfitta dei nerazzurri nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna. m.tuttomercatoweb.com
bologna-inter 4-3 dcr - Ciro Immobile, al rientro a pieno regime dopo l’infortunio, segna il rigore decisivo della lotteria e manda il Bologna in finale ... gazzetta.it
Preview #Inter-Bologna - Chivu verso la conferma dell'undici di Bergamo x.com
Gli ultimi precedenti tra Inter e Bologna Per anni non c’è praticamente stata partita: l’Inter ha dominato la sfida, costruendo una tradizione nettamente favorevole. Questo fino ai due clamorosi 6-1 a San Siro arrivati nel 2021 e nel 2022, fotografie di un c - facebook.com facebook
