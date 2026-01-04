Inter Bologna formazioni ufficiali Chivu schiera i titolatissimi Ancora fiducia per Luis Henrique

Le formazioni ufficiali di Inter Bologna sono state annunciate. Chivu ha deciso di schierare i titolari, confermando la fiducia nei giocatori di maggiore esperienza. I nerazzurri affrontano il Bologna di Italiano dopo la recente sconfitta in semifinale di Supercoppa Italiana, con l’obiettivo di riprendere il cammino e ottenere i tre punti. Luis Henrique conferma la sua presenza nella rosa di fiducia di questa sfida.

Inter Bologna formazioni ufficiali. I nerazzurri tornano ad affrontare il Bologna di Italiano, dopo la sconfitta subita in semifinale di Supercoppa Italiana. Le formazioni ufficiali vedono i nerazzurri schierati con il 3-5-2: Sommer tra i pali, difesa composta da Bisseck, Akanji e Bastoni con Luis Henrique e Dimarco sulle fasce. A centrocampo Barella, Calhanoglu e Zielinski. In attacco torna la Thu-La. Il Bologna guidato da Vincenzo Italiano scenderà in campo con un 4-2-3-1: Ravaglia tra i pali, difesa a 4 con Holm, Heggem, Lucumì e Lykogiannis, Moro e Ferguson dietro a Cambiaghi, Odgaard e Rowe. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Atletico Inter formazioni ufficiali: Chivu stravolte tutto. Ancora bocciato Luis Henrique

Leggi anche: Pisa Inter formazioni ufficiali, Chivu con la Thu-La: c’è anche Luis Henrique

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Inter-Bologna, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni; Inter-Bologna: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Diretta Inter-Bologna: formazioni, dove vederla in tv e live streaming; Bologna, i convocati per l'Inter: c'è Heggem, ancora out Skorupski e Bernardeschi.

Inter-Bologna: le formazioni ufficiali. Thuram, Pio Esposito, Lautaro, le scelte di Chivu e Italiano - Sfida d'alta quota a San Siro: l'Inter punta a vendicare la sconfitta subita dal Bologna in Supercoppa. sport.virgilio.it