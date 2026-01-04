Durante le sfide tra Inter e Bologna, un elemento chiave si rivela spesso decisivo nel mettere in difficoltà i nerazzurri. Analizzando le dinamiche di queste partite, è possibile individuare le caratteristiche e le strategie che influenzano l’esito degli incontri tra le due squadre. Questo approfondimento mira a chiarire i fattori che rendono le gare contro il Bologna particolarmente impegnative per l’Inter.

Inter News 24 Inter Bologna, c’è un fattore determinante che mette in difficoltà i nerazzurri nelle gare contro i felsinei. Vediamo di cosa si tratta. La sfida di San Siro tra Inter e Bologna non è mai una partita banale, ma negli ultimi anni si è trasformata in un vero e proprio tabù per la Beneamata. Come sottolineato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il bilancio recente sorride sorprendentemente ai rossoblù: negli ultimi cinque incroci, gli emiliani hanno trionfato tre volte, a fronte di un solo successo milanese e un pareggio. Allargando lo sguardo alle ultime dieci sfide, il Bologna vanta ben cinque vittorie, nonostante nel biennio 2021-2022 i meneghini avessero travolto gli avversari con due roboanti 6-1. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Bologna, ecco come vengono messi in difficoltà i nerazzurri

Leggi anche: Inter Bologna, botta e risposta tra Thuram e Orsolini, poi i nerazzurri sprecano e vengono puniti

Leggi anche: Bologna Inter Primavera 1-1, nerazzurri beffati nei minuti di recupero: ecco com’è andata

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Inter - Bologna in Diretta Streaming | IT; Inter-Bologna, si va verso il primo sold-out del 2026. Le info sugli ultimi biglietti; Bologna, ballottaggio Dallinga-Castro per l'Inter. Immobile pronto a rientrare; Verso Inter-Bologna: la guida completa alla prima partita del 2026.

Inter-Bologna, ultimi biglietti disponibili: come e dove acquistarli, le info per i tifosi - I nerazurri si preparano a scendere in campo nella prima partita del 2026: l'anno nuovo inizia contro il Bologna a San Siro stasera ... msn.com