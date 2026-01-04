Inter-Bologna dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni

L'incontro tra Inter e Bologna si disputa oggi alle 20.45 a San Siro, aprendo il programma del primo posticipo del 2026. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, disponibile sia su TV che in streaming. Ecco le informazioni principali su orario, modalità di visione e formazioni per seguire l'appuntamento.

Inter – Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming - Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. generationsport.it

Dove vedere Inter-Bologna, diretta tv e streaming del match - Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di ... passioneinter.com

? BOLOGNA INTER in Diretta! Live reaction Serie A [NO Streaming]

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Inter- #Bologna x.com

Gli ultimi precedenti tra Inter e Bologna Per anni non c’è praticamente stata partita: l’Inter ha dominato la sfida, costruendo una tradizione nettamente favorevole. Questo fino ai due clamorosi 6-1 a San Siro arrivati nel 2021 e nel 2022, fotografie di un c - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.