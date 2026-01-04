Per la sfida tra Inter e Bologna a San Siro, Diouf non è presente tra i convocati a causa di un leggero affaticamento ai flessori. La sua assenza rappresenta un aggiornamento importante per le scelte di formazione dei nerazzurri, che devono adattarsi senza il francese. Restano da monitorare le condizioni di Diouf in vista delle prossime partite, mentre la squadra si prepara a affrontare l’incontro con le risorse disponibili.

Inter News 24 Inter Bologna, un’assenza dell’ultima ora per i nerazzurri: Diouf non figura in distinta per un leggero affaticamento ai flessori. Novità dell’ultim’ora in casa Inter a poche ore dalla gara contro il Bologna, in programma questa sera a San Siro e valida per il campionato di Serie A. I nerazzurri, guidati da Cristian Chivu, allenatore romeno attento alla gestione fisica della rosa, dovranno fare a meno di Diouf, esterno offensivo fermato da un lieve problema muscolare. A fare chiarezza sulla situazione è stato Matteo Barzaghi, giornalista di Sky Sport, che ha aggiornato in tempo reale i tifosi attraverso un post pubblicato su X, fornendo indicazioni precise sia sull’assenza del giocatore sia sulle scelte di formazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Bologna, Diouf out dai convocati per la sfida di San Siro: le condizioni aggiornate del francese

Leggi anche: Convocati Fiorentina per l’Inter, le scelte di Pioli: la lista completa per la sfida di domani a San Siro. 2 assenti tra i Viola

Leggi anche: Inter Bologna, ultimi biglietti in vendita per la sfida di San Siro, si viaggia verso il primo sold out del 2026

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Luis Henrique o Diouf, chi gioca titolare sulla fascia destra in Atalanta-Inter: la scelta di Chivu; Inter, Zielinski ha sovvertito le gerarchie: il club ha deciso, non si muove; Inter, Chivu: Bologna avversario difficile, Darmian rientra tra un po'; Virtus in emergenza: Diouf out contro Milano.

LIVE - Inter-Bologna, le ufficiali: va a Zielinski il ballottaggio in mezzo, conferma per Bisseck. Out Diouf - Di fronte a quello che ormai è diventato l’incubo peggiore dei nerazzurri, materializzatosi nuovamente qualche giorno fa sotto forma di eliminazione dalla Supercoppa ai calci di ... fcinternews.it