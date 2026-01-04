L'Inter torna in testa alla classifica grazie alla vittoria per 3-1 contro il Bologna. Lautaro Martinez si distingue come protagonista, guidando i nerazzurri al successo. La prestazione di Ravaglia, portiere del Bologna, non è stata sufficiente a evitare la sconfitta. La partita evidenzia l'importanza della fase offensiva dell’Inter e la difficoltà del Bologna nel contenere gli avversari, confermando la posizione in vetta della squadra di Inzaghi.

Inter Bologna 3-1: Lautaro trascina i nerazzurri che tornano in vetta. Ravaglia e i suoi miracoli non bastano a Italiano che perde terreno. L’ Inter di Cristian Chivu lancia un segnale inequivocabile al campionato, superando il Bologna con un 3-1 che certifica il primato in classifica e la ritrovata brillantezza dei suoi interpreti migliori. È stata una serata di dominio assoluto, in cui la squadra nerazzurra ha espresso forse la sua versione più convincente della stagione, trascinata da un Lautaro Martinez in stato di grazia. Il racconto della sfida. Il punteggio finale non restituisce appieno il volume di gioco generato dai padroni di casa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Inter Bologna 3-1: Lautaro trascina i nerazzurri che tornano in vetta. Ravaglia non basta a Italiano

Leggi anche: Diretta Gol Serie A: Inter Bologna 3-1, i nerazzurri tornano in vetta!

Leggi anche: Un doppio Lautaro trascina l’Inter: i nerazzurri vincono a Pisa

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Verso Inter-Bologna: la guida completa alla prima partita del 2026; Inter-Bologna, le probabili formazioni del match di Serie A; Serie A, oggi Inter-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla; Inter-Bologna, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali.

Inter-Bologna 3-1, le pagelle: Lautaro Martinez superlativo (7,5), Zielinski da urlo (7). Barella ovunque (7), Chivu (7) in vetta - Bologna a San Siro si è concluso con la vittoria dei nerazzurri: 3- msn.com