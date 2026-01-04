Inter-Bologna 3-0 Chivu torna in vetta alla classifica | Lautaro Zielinski e Thuram a segno

Nella 18ª giornata di Serie A, l'Inter ha battuto il Bologna 3-0, tornando in testa alla classifica con un vantaggio di un punto sul Milan. Lautaro, Zielinski e Thuram hanno contribuito con i loro gol alla vittoria della squadra nerazzurra. Questa affermazione consente all'Inter di consolidare la propria posizione in campionato, mantenendo alta la pressione sulle rivali per il titolo.

Termina con il risultato di 2-0 il match tra Inter e Bologna, valido per la 18ª giornata di Serie A. Lautaro, Zielinski e Thuram trascinano Chivu di nuovo in vetta alla classifica di Serie A a più 1 dal Milan di Massimiliano Allegri. Il gol di Castro all’83’ non basta ad Italiano per incassare i tre punti e riconfermarsi la bestia nera dell’Inter. Inter-Bologna, primo tempo. Primo tempo emozionante in quel di San Siro, con l’Inter che sin dai primi minuti di gioco ha cercato di colpire Ravaglia con azioni interessanti. Gli scontri però non sono mancati e già al primo minuto, il duello tra Heggem e Lautaro porta il capitano a cadere e infortunarsi alla mano, obbligandolo ad indossare una fascia. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter-Bologna 3-0, Chivu torna in vetta alla classifica: Lautaro, Zielinski e Thuram a segno Leggi anche: Inter-Como 4-0, Chivu torna in vetta alla classifica: da Lautaro a Calhanoglu, grande festa nerazzurra Leggi anche: Atalanta-Inter 0-1, Lautaro decide: Chivu torna in vetta La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Verso Inter-Bologna: la guida completa alla prima partita del 2026; Inter - Bologna in Diretta Streaming | IT; Inter-Bologna: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Serie A, ok Milan, Napoli e Inter. Bologna-Sassuolo 1-1. HIGHLIGHTS. SI PARTE AL MEAZZA!!! Primo possesso per gli ospiti20:49 - Bologna: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it

Inter-Bologna 3-1, risultato finale della partita di Serie A: gol di Zielinski, Lautaro e Thuram, gli highlights - Bologna di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

L’Inter batte 3-1 il Bologna e torna in vetta, superati Milan e Napoli: risultato stretto per i nerazzurri - In rete Zielinski, Lautaro e Thuram per i padroni di casa, inutile il gol di Castro nel finale. fanpage.it

Serie A, Inter-Bologna 3-1: i nerazzurri tornano in vetta Verona-Torino 0-3, Fiorentina-Cremonese 1-0, Lazio-Napoli 0-2 Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/01/calcio-serie-a-giornata-18-partite-cronaca-testuale-diretta - facebook.com facebook

#Inter 3-1 #Bologna : Santiago Castro! #InterBologna #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.