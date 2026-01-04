All’Inter-Bologna, la squadra di casa sblocca il risultato al 39’ grazie a un gol di Zielinski, che con un tiro di sinistro da fuori area batte Ravaglia. L’azione, impreziosita da un passaggio tra Thuram e Lautaro, dimostra una buona combinazione offensiva. La partita si mantiene equilibrata, con l’Inter in vantaggio di un gol al 45º minuto.

L’Inter sblocca il match contro il Bologna al 39’: un’azione spettacolare tra Thuram Lautaro Zielinski che di sinistro da fuori area batte Ravaglia e porta i nerazzurri sull’1-0. Vantaggio ampiamente meritato. Inter che ospiterà il Napoli domenica 11 gennaio alle 20:45. L’Inter adesso è in testa alla classifica con un punto di vantaggio sul Milan e due sul Napoli. Inter-Bologna, il gol di Zielinski. L’Inter passa in vantaggio al 39’ grazie a un’azione straordinaria sull’asse Thuram-Lautaro-Zielinski: il francese serve magistralmente il “Toro” con un tocco di tacco, poi l’argentino punta verso il centro e con il sinistro confeziona un pallone perfetto per il polacco, che calcia potente di sinistro e trafigge Ravaglia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Inter-Bologna 1-0 al 45esimo, gran gol di Zielinski (rivitalizzato da Chivu)

Intervallo: Inter-Bologna 1-0 - I nerazzurri di Chivu contendono ai rossoblù di Italiano la18ª giornata di campionato. tuttosport.com