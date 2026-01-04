Nell’ultimo incontro, l’Inter ha mostrato determinazione, superando un Bologna agguerrito. La vittoria a San Siro ha permesso ai nerazzurri di consolidare la posizione in vetta alla classifica. Tra le parole dei giocatori, una frase riassume lo spirito di squadra: “a famme nun tene suonno”, indicando la volontà e la concentrazione che guidano il cammino della squadra.

C’è una frase che circola nello spogliatoio nerazzurro e che racconta più di mille statistiche: “a famme nun tene suonno”. La fame non dorme. È un vecchio detto napoletano, riportato alla luce anni fa da Spalletti e oggi riattualizzato da un’Inter che torna in testa alla classifica con lo stesso spirito predatorio. Contro il Bologna finisce 3-1, ma il punteggio non restituisce fino in fondo la differenza vista in campo. A San Siro va in scena una prova di forza, tecnica e mentale. La squadra di Chivu riprende la vetta e guarda alle inseguitrici con l’aria di chi non ha alcuna intenzione di rallentare. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Inter affamata, Bologna travolto: San Siro spinge i nerazzurri in vetta

Leggi anche: Inter Como 4-0: show a San Siro, Chivu cala il poker contro Fabregas! I nerazzurri volano momentaneamente in vetta alla classifica

Leggi anche: Inter Como 4-0: i nerazzurri schiantano i lariani con una prestazione totale! San Siro esplode di gioia e la vetta momentanea

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Serie A, l'Inter travolge il Bologna e torna in vetta: 3-1 - Una serata da Inter e una serata da Lautaro: la migliore (o quasi) espressione della squadra nerazzurra e del suo capitano portano tre punti e la conferma del primato in classifica. sportmediaset.mediaset.it