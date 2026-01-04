Integratori-mania prezzi stellari e soggiorni in Spa per chi li prescrive Il lato marcio del nuovo business
Negli ultimi anni, il mercato degli integratori si è ampliato con offerte a prezzi elevati, spesso accompagnate da soggiorni in Spa per i prescrittori. Tuttavia, questa crescita solleva interrogativi sulla reale efficacia e trasparenza di tali prodotti, nonché sugli interessi economici coinvolti. Gli acidi grassi polinsaturi, ad esempio, sono riconosciuti come strumenti affidabili per la prevenzione cardiovascolare e la gestione dell’infiammazione, ma è importante valutare criticamente le tendenze di mercato.
“Gli acidi grassi polinsaturi rappresentano una soluzione collaudata e sicura nel trattamento e nella prevenzione di disturbi cardiovascolari” e “per trattare il processo infiammatorio acuto”. Erano queste, secondo quanto si apprende da un'ingiunzione dell'Istituto di autodisciplina pubblicitaria. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
