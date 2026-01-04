Sono iniziati i saldi invernali, con segnali positivi sia dai negozianti che dai clienti. Nonostante il clima freddo, le vie del centro registrano un certo interesse e movimentazione, grazie a offerte e prezzi vantaggiosi. I negozianti esprimono soddisfazione per l'avvio, mentre i clienti trovano occasioni convenienti. Questo primo assaggio suggerisce un buon andamento della stagione di sconti, stimolando l’attività commerciale in un periodo tradizionalmente complesso.

Partono con buoni segnali i saldi invernali, che nonostante il freddo e il clima uggioso hanno riportato movimento e curiosità per le vie del centro. Tra borsine già piene, lunghe file e un bel po’ di nebbia, commercianti e clienti tracciano un primo bilancio ottimista, ma cauto. In via d’Azeglio, Nicola Cazzola, titolare dell’omonimo negozio, parla di un avvio incoraggiante: "È partita molto bene, è ancora presto per trarre conclusioni però se il buongiorno si vede dal mattino, possiamo essere soddisfatti. Ci sembra di ricordare una maggiore affluenza rispetto all’anno scorso". In linea con gli anni passati per Moleskine, dove Ivan Chioccarello ci dice che "il freddo e il tempo grigio non aiutano, ma alcuni prodotti stanno andando molto bene: in particolare per la collezione in seta di Montero". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Iniziata la corsa ai saldi invernali. I negozianti: "Siamo partiti bene". I clienti: "I prezzi sono convenienti"

Leggi anche: Steam, sono partiti i saldi invernali con tantissimi giochi in sconto

Leggi anche: Saldi invernali 2026: le date ufficiali e i negozi più convenienti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Iniziata la corsa ai saldi invernali. I negozianti: Siamo partiti bene. I clienti: I prezzi sono convenienti; Saldi 2026, la guida strategica per la caccia ai finti sconti; Saldi invernali dal 3 gennaio: Stop agli anticipi: danno per gli altri; Como, è cominciata la corsa ai saldi: affollato il centro città. Cassina (Federmoda Como): “Ci aspettiamo un weekend esplosi.

Iniziata la corsa ai saldi invernali. I negozianti: "Siamo partiti bene". I clienti: "I prezzi sono convenienti" - È partita ufficialmente ieri la stagione degli sconti che terminerà il 3 marzo. ilrestodelcarlino.it