Iniziare il 2026 parlando praticando vivendo la pace con pratiche e scelte didattiche | scarica un progetto destinato alla scuola Primaria

Iniziare il 2026 promuovendo la pace attraverso pratiche e scelte didattiche è fondamentale per formare cittadini consapevoli. Scarica un progetto dedicato alla scuola primaria, pensato per favorire valori di rispetto, dialogo e collaborazione. In un contesto globale segnato da conflitti e disinformazione, l’educazione può contribuire a costruire un futuro più pacifico partendo dalle giovani generazioni.

