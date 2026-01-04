Iniziare il 2026 parlando praticando vivendo la pace con pratiche e scelte didattiche | scarica un progetto destinato alla scuola Primaria

Iniziare il 2026 promuovendo la pace attraverso pratiche e scelte didattiche è fondamentale per formare cittadini consapevoli. Scarica un progetto dedicato alla scuola primaria, pensato per favorire valori di rispetto, dialogo e collaborazione. In un contesto globale segnato da conflitti e disinformazione, l’educazione può contribuire a costruire un futuro più pacifico partendo dalle giovani generazioni.

Il 2026 si apre in un tempo inquieto, attraversato da conflitti armati, polarizzazioni sociali, linguaggi aggressivi e disinformazione. In questo scenario la scuola non è un’istituzione neutra: è uno degli ultimi spazi pubblici in cui si può imparare a convivere, a pensare criticamente, a riconoscere l’altro come persona. Parlare di pace a scuola oggi non significa proporre un’astrazione morale, ma offrire strumenti concreti per abitare il mondo senza distruggerlo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

